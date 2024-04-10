Şanlıurfa'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Evren Sanayi Sitesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Fadıl Korkmaz'a (38) Ö.S. idaresindeki 63 AHR 713 plakalı otomobil çarptı.
Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçtı.
Kazayı görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı kontrolde Korkmaz'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Korkmaz'ın cenazesi, incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri yaptıkları araştırmada kaçan sürücüyü Akçakele ilçesinde yakaladı.
Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.