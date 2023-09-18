Şanlıurfa'da Otomobilin Çarptığı Kişi Hayatını Kaybetti
Karaköprü ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin çarptığı Davut Kılıç hayatını kaybetti. Kılıç, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
K.E. yönetimindeki 34 JN 5809 plakalı otomobil, Karaköprü ilçesi girişinde yolun karşısına geçmeye çalışan Davut Kılıç'a (52) çarptı.
Kazada ağır yaralanan Kılıç, kaldırıldığı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü K.E. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel