Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da Otomobilin Çarptığı Genç Kız Hayatını Kaybetti

Güncelleme:

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı genç kız öldü.

M.M.B. idaresindeki 46 BT 330 plakalı otomobil, Şenevler Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Türkan Çiftçi'ye (19) çarptı.

Ağır yaralanan Çiftçi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çiftçi, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Şanlıurfa Karaköprü Trafik Kazaları Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

8. Yargı paketinde af yasası var mı? 8. Yargı Paketi'nin ilk 16 maddesi nedir? Çankaya belediyesi hangi parti? Çankaya belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Atlıhan Atila kimdir? CHP Erzurum Belediye Başkan Adayı Atlıhan Atila kaç yaşında, nereli? Kızılcık Şerbeti full HD bölüm izle! Kızılcık Şerbeti 53. bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? Kızılcık Şerbeti Apo değişti mi, kim oldu? Kızılcık Şerbeti yeni Apo kimdir? Coşkun Çağlar Duran kimdir? CHP Elazığ Belediye Başkan Adayı Coşkun Çağlar Duran kaç yaşında, nereli? Özge Vataner kimdir? CHP Erzincan Belediye Başkan Adayı Özge Vataner kaç yaşında, nereli? Antalya'da Deprem mi oldu? Az önce Antalya'da nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Otobüste engelli adam ve eşinin darp eden saldırgan tutuklandı mı? Engelli adam ve eşinin darp eden saldırganın son durumu ne? Twitch erişim engeli kaldırıldı mı, son durum ne? Twitch'e giriş açıldı mı? Fenerbahçe Beko - Baskonia maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Baskonia maçı! Yaşar İpek kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Yaşar İpek kaç yaşında, nereli? Yaşar İpek biyografisi! Cemil Tugay kimdir? Halk Tv konuğu Cemil Tugay kaç yaşında, nereli? Cemil Tugay biyografisi! 1 Mart özel bir gün mü? 1 Mart ne günü, hangi özel gün? YAN ODA İLK BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE! Yeni dizi Yan Oda'nın ilk bölümünde neler olacak?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title