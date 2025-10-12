Haberler

Şanlıurfa'da Otomobilin Çarptığı 8 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki Mehmet Yıldız'a otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Yıldız, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü N.S. gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

N.S. yönetimindeki 42 Y 7989 plakalı otomobil, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Yıldız'a (8) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan ve Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü N.S. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş
