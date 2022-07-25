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Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk öldü

AA - Rauf Maltaş - Güncel
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Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk öldü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Kızılhöyük Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan İzzet Akbaş'a (16) plakası ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen otomobil çarptı.

Kazada ağır yaralanan Akbaş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsünün ise kazanın ardından olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Güvenlik ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Rauf Maltaş - Güncel

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