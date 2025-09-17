Haberler

Şanlıurfa'da Otomobilin Çarptığı 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da Otomobilin Çarptığı 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Haliliye Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Zenan Cuda, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastanede yapılan tedaviye rağmen kurtarılamadı. Sürücü gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Zenan Cuda (5), hayatını kaybetti.

Kaza, Haliliye Bulvarı'nda meydana geldi. Kent merkezine gitmekte olan İ.C. yönetimindeki 44 AEU 405 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Zenan Cuda'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Zenan Cuda, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Cuda, kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü İ.C. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kafasını taşla ezmek istediler, karısı düşünmeden müdahale etti

Kafasını taşla ezmek istediler, karısı düşünmeden müdahale etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zor günler geçiriyor! Aleyna Dalveren canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Zor günler geçiriyor! Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.