ŞANLIURFA'DA OTOMOBİLİ ÇARPRAZ ATEŞE TUTULAN GÜVENLİK KORUCUSU HAYATINI KAYBETTİ

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde otomobili çapraz ateşle taranan güvenlik korucusu Raşit Kaya (40) hayatını kaybetti. Kaya'nın 24 gün önce de uzun namlulu tüfekle otomobiline ateş açıldığı ve bu saldırıda yara almadığı öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Viranşehir'in Mimar Sinan Caddesi de meydana geldi. Güvenlik korucusu Raşit Kaya, yönetimindeki 51 ES 202 plakalı otomobille seyir halindeyken, iddiaya göre kimliği belirsiz kişilerce önü kesilerek otomatik silahlar ateş açıldı. Çapraz ateş sonucu vücuduna çok sayıda merminin isabet ettiği Kaya için çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine geçen ekipler Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelmesinin ardından güvenlik korucusu Kaya'nın cenazesi otopsi yapılmak üzeri Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaya'nın ölümüne neden olan saldırganların yakalanması için polis çalışma başlattı.

24 GÜN ÖNCE DE OTOMOBİLİNE ATEŞ AÇILDI

Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden güvenlik korucusu Raşit Kaya'nın, 24 gün önce de Viranşehir'in Hürriyet Mahallesi'nde otomobiliyle seyir halindeyken kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi. Uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda Kaya yara almadan kurtulurken, yanında bulunan bir kişi ise yaralandı. (DHA)