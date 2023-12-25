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Şanlıurfa'da Otomobilde Silahlı Saldırı: 1 Ölü

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Şanlıurfa'da Mehmet Reşat Çetin (23), otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırı sonucu otomobil tarlaya çıkarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'da Mehmet Reşat Çetin (23), otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Olay, gece saatlerinde Birecik ilçesi Yuvacık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre; evine giden Mehmet Reşat Çetin'in kullandığı 02 HM 638 plakalı otomobile, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce uzun namlulu tüfekle ateş açıldı. Saçmalar Çetin'e isabet ederken, otomobil yoldan çıkarak tarlaya girdi. İhbarla bölgeye ekipler, sevk edildi. Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çetin, kurtarılamadı. Jandarma, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. ?

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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