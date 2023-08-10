Şanlıurfa'da Otomobilde Silahlı Saldırı: 1 Ölü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için güvenlik güçleri çalışma başlattı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Eyüp Nebi Mahallesi kavşağında yaşandı. Arabasıyla seyir halinde olan Murat Yalçın, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alına şahıs kurtarılamayarak hayatını kaybederken güvenlik güçleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA