Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da Otomobilde Silahlı Saldırı: 1 Ölü

Güncel Haberler

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti. Murat Yalçın (39), Tanyeli Kavşağı'nda aracının içerisinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Polis ekipleri, olayı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlatırken, Yalçın'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Viranşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Murat Yalçın (39), Tanyeli Kavşağı'nda 63 HMY 636 plakalı aracının içerisinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, Yalçın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekipleri, olayı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlatırken, Yalçın'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Viranşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel

Murat Yalçın Viranşehir Şanlıurfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title