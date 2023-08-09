Şanlıurfa'da Otomobilde Silahlı Saldırı: 1 Ölü
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti. Murat Yalçın (39), Tanyeli Kavşağı'nda aracının içerisinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Polis ekipleri, olayı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlatırken, Yalçın'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Viranşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Murat Yalçın (39), Tanyeli Kavşağı'nda 63 HMY 636 plakalı aracının içerisinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, Yalçın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis ekipleri, olayı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlatırken, Yalçın'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Viranşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.