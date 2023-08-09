Şanlıurfa'da Otomobilde Silahlı Saldırı: 1 Ölü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti. Murat Yalçın (39), Tanyeli Kavşağı'nda aracının içerisinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Polis ekipleri, olayı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlatırken, Yalçın'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Viranşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.