Şanlıurfa'da Otomobilde Kilitli Kalan Bebek İtfaiye Tarafından Kurtuldu
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, otomobilin kapılarının kilitlenmesi sonucunda bebek koltuğunda mahsur kalan 3 aylık Nisa bebek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay sonrası bebeğine kavuşan anne ve babası durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde otomobilde kilitli kalan bebek, itfaiye ekibince çıkarıldı.
Şenevler Mahallesi'nde bir anne, evinin önünde otomobilini park ettikten sonra indi. O sırada otomobilin kapıları kilitlendi.
Otomobilin ön kısmında bebek koltuğunda oturan 3 aylık Nisa bebek mahsur kaldı.
Annenin 112 Acil Çağrı Merkezini araması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Otomobilin kelebek camı kırılarak çıkarılan Nisa bebek, annesine teslim edildi.
Olayın ardından durumdan haberdar olan baba ise 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel