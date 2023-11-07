Haberler ›› Güncel ›› Şanlıurfa'da Otomobilde 4 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da Otomobilde 4 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol arama faaliyetinde durdurulan bir otomobilin bagajında 4 ruhsatsız tabanca ve 4 şarjör bulundu. Sürücü gözaltına alındı.