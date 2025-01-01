Şanlıurfa'da Otomobil Yayaya Çarptı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Eyyübiye ilçesinde meydana gelen kazada, M.Ç. yönetimindeki otomobil, Sabiha Küçükkoç'a çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden Küçükkoç'un cenazesi morga kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
M.Ç. yönetimindeki 34 BDT 412 plakalı otomobil, Asya Mahallesi çevre yolu üzerinde Sabiha Küçükkoç'a (36) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Küçükkoç'un cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Sürücü gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel