Şanlıurfa'da Otomobil Yaya Üst Geçidine Çarptı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
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Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde, yaya üst geçidinin ayağına çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi. Kazada hayatını kaybeden Müslüm Kurtoğlu ile ismi henüz belirlenemeyen kişinin cesedini ekipler çıkardı.
Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde, yaya üst geçidinin ayağına çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.
GAP Bulvarı üzerinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 AU 0701 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yaya üst geçidin refüjdeki ayağına çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, kazada hayatını kaybeden Müslüm Kurtoğlu ile ismi henüz belirlenemeyen kişinin cesedini sıkıştıkları araçtan çıkardı.
Kaynak: AA / Güncel