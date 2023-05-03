Şanlıurfa'da otomobil ve motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda, çalıntı olduğu belirlenen 6 otomobil ile motosiklet ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda, çalıntı olduğu belirlenen 6 otomobil ile motosiklet ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobil ve motosiklet hırsızlıklarının önlenmesi ve farklı tarihlerdeki hırsızlıkların aydınlatılması amacıyla çalışma başlattı.

Ekiplerce yürütülen teknik ve fiziki çalışmaların ardından 6 otomobil ile motosiklet hırsızlığına karışan şüphelilerin E.A. (23) ve S.K. (26) olduğu tespit edildi.

Şüpheliler, çalıntı otomobille seyir halindeyken düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ele geçirilen 6 otomobil ile motosiklet, sahiplerine teslim edildi.