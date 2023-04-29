Şanlıurfa'da otomobil ve motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda çalıntı olduğu belirlenen 7 otomobil ile motosiklet ele geçirildi.

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda çalıntı olduğu belirlenen 7 otomobil ile motosiklet ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, otomobil ve motosiklet hırsızlıklarının önlenmesi ve farklı tarihlerdeki hırsızlıkların aydınlatılması amacıyla çalışma başlattı.

Ekiplerce yürütülen teknik ve fiziki çalışmaların ardından 7 otomobil ile motosiklet hırsızlığına karışan şüphelilerin F.B. (22), R.B. (19) ve M.A. (27) olduğu tespit edildi.

Şüphelilere ait adreslere düzenlenen operasyonda, otomobil ve motosikletle kaçmaya çalışan zanlılar, kovalamacanın ardından yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ele geçirilen 7 otomobil ile motosiklet, sahiplerine teslim edildi.