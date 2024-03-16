Şanlıurfa'da Otomobil ve Motosiklet Çarpışması: 1 Yaralı

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Atakent Mahallesi 604'üncü cadde de M.E.D. idaresindeki 63 AGR 099 plakalı motosiklet, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 63 MB 9806 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.