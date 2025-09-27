Haberler

Şanlıurfa'da Otomobil ve Kamyonet Çarpıştı: 3 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mehmet Sabri Tata idaresindeki 44 ADY 699 plakalı kamyonet, Dicle Mahallesi'nde, Cuma Küçükkılıç yönetimindeki 21 DT 682 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü ile kamyonetteki yolcular Gülbahar ve İbrahim Efe Tata yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
