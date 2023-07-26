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Şanlıurfa'da Otomobil Sulama Kanalına Devrildi

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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, içerisinde 6 kişinin bulunduğu otomobil sulama kanalına devrildi. Olay yerine sağlık, jandarma ve dalgıç polis ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, içerisinde 6 kişinin bulunduğu otomobil sulama kanalına devrildi. Bölgeye sağlık, jandarma ve dalgıç polis ekipleri sevk edildi.

Olay, sabah saatlerinde Haliliye ilçesinin Köse Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim A. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak sulama kanalına devrildi.

Ölü ve yaralıların olduğu bildirilen kaza sonrası olay yerine sağlık, jandarma ve dalgıç polis ekipleri sevk edildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Şanlıurfa Jandarma Güncel Haberler

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