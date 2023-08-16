Şanlıurfa'da Otomobil Şarampole Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
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Şanlıurfa'da Evren Sanayi Çevre yolunda meydana gelen kazada, otomobil şarampole devrildi ve sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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ŞANLIURFA Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa Evren Sanayi Çevre yolunun Ataşehir mevkiinde meydana geldi. Ş.K.'nin kullandığı 27 B 1142 plakalı otomobil, şarampole devrildi. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Yapılan incelemenin ardından Ş.K.'nin cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kolsuz - Güncel