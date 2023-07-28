Şanlıurfa'da Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Yaralı

ŞANLIURFA'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale karayolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Fevzi Danışman yönetimindeki 63 ACK 529 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çkarak şarampole devrildi. Kazada; sürücü Fevzi Danışman ile otomobilde bulunan ismi öğrenilmeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.