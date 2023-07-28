Şanlıurfa'da Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 4 Yaralı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
İbrahim Halil Yüksekyayla'nın (30) kullandığı 16 AJC 700 plakalı otomobil, Siverek- Şanlıurfa kara yolunun 12'nci kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Saadet (53), Kamile (70), Sultan (19) ve Yakup Yüksekyayla (8) yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ağır yaralanan Yakup Yüksekyayla, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.