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Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 JT 0236 plakalı otomobil, Siverek-Viranşehir kara yolu Yücelen Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, otomobildeki Reşit Baskın (84) olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarılarak Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma İtfaiye Siverek trafik Trafik Kazaları Güncel Haberler

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