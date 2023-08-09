Şanlıurfa'da otomobil refüje çarptı, sürücü yaralandı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil refüje çarparak devrildi ve sürücü yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'da refüje çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı İpekyol Mahallesi İpekyol Bulvarı üzerinde yaşandı. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 63 KR 090 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı, olay yerine giden itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, otomobilin kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açılırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA