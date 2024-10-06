Şanlıurfa'da otomobil kazasında 5 kişi yaralandı

ŞANLIURFA'da, kontrolden çıkıp takla atarak devrilen otomobilde bulunan aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa- Bozova yolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine ilerleyen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak yol ortasında ters dönerek devrildi. Kazada otomobilde bulunan İrfan, Muhammed, Emine, İrem ve Emir Doğan yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine geçen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Şanlıurfa ve Bozova'daki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA