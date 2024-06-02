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Şanlıurfa'da Otomobil Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

İbrahim Okkaş (35) idaresindeki 63 KY 478 plakalı otomobil, Abide Kavşağı yakınlarında refüje çarparak devrildi.

Kazada ağır yaralanan Okkaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanedeki müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Okkaş'ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Şanlıurfa Haliliye trafik Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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