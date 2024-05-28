Şanlıurfa'da Otomobil Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin sürücüsü Fuat Kocaoğlu hayatını kaybetti. Kazada, otomobil refüje çarparak devrildi.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Fuat Kocaoğlu (50) idaresindeki 34 CKY 737 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Adıyaman kara yolu Arıkök Mahallesi yakınlarında refüje çarparak devrildi.
Kazada sürücü Kocaoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay yerindeki incelemenin ardından Kocaoğlu'nun cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.