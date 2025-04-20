İsrail Genelkurmay Başkanı, Suriye'ye yönelik saldırı planlarını onayladı

İsrail, Suriye'deki işgalini büyütüyor! Saldırı planı resmen onaylandı
Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı

Fenerbahçe'ye şampiyonluk yarışında büyük şok
Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı! Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı

Puan kaybı sonrası taraftarlar çıldırdı! DJ kabinine bile saldırdılar
Jose Mourinho, muhabirle tartıştı! İlk soruyu duyunca küplere bindi

Maç biter bitmez muhabirle tartıştı

Şanlıurfa'da Otomobil Kazası: 6 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Salih D. yönetimindeki 63 FA 242 plakalı otomobil Selahattin G. kontrolündeki 63 AHH 210 plakalı otomobille kırsal Saygın Mahallesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi, Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.