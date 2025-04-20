Şanlıurfa'da Otomobil Kazası: 6 Yaralı
Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Salih D. yönetimindeki 63 FA 242 plakalı otomobil Selahattin G. kontrolündeki 63 AHH 210 plakalı otomobille kırsal Saygın Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişi, Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel