Şanlıurfa'da Otomobil Kazası: 5 Yaralı
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Sürücüleri öğrenilemeyen 36 AS 655 ile 07 FNN 29 plakalı otomobiller, Eyyübiye ilçesinin Akabe Mahallesi yakınlarında çarpıştı. Kazada yaralanan 5 kişi, itfaiye yardımıyla çıkarılarak ambulanslara taşındı. Aralarında hayati tehlikesi bulunanların da olduğu yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Sürücüleri öğrenilemeyen 36 AS 655 ile 07 FNN 29 plakalı otomobiller, Eyyübiye ilçesinin Akabe Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi, itfaiye yardımıyla çıkarılarak ambulanslara taşındı.
Aralarında hayati tehlikesi bulunanların da olduğu yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel