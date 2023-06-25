Şanlıurfa'da Otomobil Kazası: 5 Yaralı

Sürücüleri öğrenilemeyen 36 AS 655 ile 07 FNN 29 plakalı otomobiller, Eyyübiye ilçesinin Akabe Mahallesi yakınlarında çarpıştı. Kazada yaralanan 5 kişi, itfaiye yardımıyla çıkarılarak ambulanslara taşındı. Aralarında hayati tehlikesi bulunanların da olduğu yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.