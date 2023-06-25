Üye Girişi
Haberler
Şanlıurfa'da Otomobil Kazası: 5 Yaralı

Şanlıurfa'da Otomobil Kazası: 5 Yaralı

Güncel Haberler

Sürücüleri öğrenilemeyen 36 AS 655 ile 07 FNN 29 plakalı otomobiller, Eyyübiye ilçesinin Akabe Mahallesi yakınlarında çarpıştı. Kazada yaralanan 5 kişi, itfaiye yardımıyla çıkarılarak ambulanslara taşındı. Aralarında hayati tehlikesi bulunanların da olduğu yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Sürücüleri öğrenilemeyen 36 AS 655 ile 07 FNN 29 plakalı otomobiller, Eyyübiye ilçesinin Akabe Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, itfaiye yardımıyla çıkarılarak ambulanslara taşındı.

Aralarında hayati tehlikesi bulunanların da olduğu yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel

Şanlıurfa İtfaiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title