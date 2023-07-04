Şanlıurfa'da Otomobil Kazası: 5 Kişi Yaralandı
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Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
H.D. yönetimindeki 63 AB 598 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Bozova kara yolunun Çakmaklı Mahallesi yakınlarında B.C. idaresindeki 34 KL 896 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerle araçlarda yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel