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Şanlıurfa'da Otomobil Kazası: 5 Çocuk Hayatını Kaybetti

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Şanlıurfa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yol kenarındaki kalabalığa çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 çocuk yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yol kenarındaki kalabalığa çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 çocuk yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaraladı.

Kaza, akşam saatlerinde merkez Eyyübiye ilçesi Akçakale Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsün ismi öğrenilemeyen  otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak, yolun karşısına geçmeye çalışan kalabalığın arasına daldı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık görevlileri ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, 2 çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi. 3'ü çocuk, yaralanan 6 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Hastanelerin acil servisinde tedaviye alınan yarılardan 3 çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, "Kaza, seyir halindeki bir aracın, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp yolun kenarındaki yaya vatandaşlarımıza ve park halindeki 2 araca çarpması suretiyle meydana geldi. Maalesef 5 vatandaşımızı kazada kaybetmiş bulunuyoruz ve ne yazık ki bunlar çocuk yaştaki vatandaşlarımız. Yaş tespitleri yapılacak. 2 çocuğumuzu olay yerinde, 3 çocuğumuzu da hastanede tedavi esnasında kaybettik. 2'si çocuk 3 vatandaşımız da yaralı. Bu yaralılardan birinin daha durumu ağır. Tedavileri sürüyor. Yol ise trafiğe kapalı. Ekiplerimiz olayın oluş sebebini ve sorumluları belirleyecek" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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