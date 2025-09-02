Şanlıurfa'da Otomobil Kazası: 4 Yaralı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Batıkent Mahallesi'nde sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 63 AG 234 ile 01 BS 334 otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
