Şanlıurfa'da Otomobil Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

H.A. (43) yönetimindeki 34 KK 8522 plakalı otomobil, kırsal Şahinalan-Başgök mahalleri arasında M.A. (20) idaresindeki 34 PU 0171 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldırıldı.