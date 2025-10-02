Haberler

Şanlıurfa'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpıştığı kazada yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Henüz plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil, Yenişehir Mahallesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Emre Can Hasanoğlu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Reşit Dağ - Güncel
