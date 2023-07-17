Şanlıurfa'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır olmak üzere 4 kişi de yaralandı.

Kaza, Siverek- Adıyaman karayolunun 3. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Mustafa İren (30) idaresindeki 63 EE 089 plakalı otomobil, Mizbeh Beşkat (73) idaresindeki 02 ACU 559 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüleri ile otomobillerde bulunan Sinan İren (24), Halime Beşkat (74) ve Ayşe Çelik (32) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Mustafa İren, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İren'in cansız bedeni morga kaldırılırken, kazada yaralanan Halime Beştaş'ın da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA