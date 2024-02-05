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Şanlıurfa'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Şanlıurfa'da meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza sonucunda hurdaya dönen otomobilde sıkışan kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılamadı.

ŞANLIURFA'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada Ömer Şahin (42) öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Buluntu Hoca Bulvarı'nda meydana geldi. Tali yoldan çıkan Ayşe A.'nın kullandığı 06 EV 8202 plakalı otomobil, Ömer Şahin'in kullandığı 27 J 3206 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan Ömer Şahin, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden güçlükle çıkarıldı. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Şahin'in öldüğü belirlendi. Ömer Şahin'in cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, yaralanan Ayşe A. ve yanındaki kişi ise hastaneye kaldırıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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