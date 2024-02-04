Şanlıurfa'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada, iki otomobil çarpıştı ve sürücülerden biri olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Ömer Ş'nin kullandığı 27 J 3206 plakalı otomobil ile A.A. yönetimindeki 06 EV 8202 plakalı otomobil, Güllübağ Mahallesi'nde çarpıştı.
Otomobil sürücüsü Ömer Ş. olay yerinde hayatını kaybetti, diğer araçta sıkışan sürücü A.A. ile yanındaki kişi itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.