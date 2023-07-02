Şanlıurfa'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında İlyas Gülmüş yönetimindeki bir otomobil ile Diyar Samet Atan idaresindeki başka bir otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Yaralılar Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
İlyas Gülmüş yönetimindeki 06 DB 2999 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolununun Çaylarbaşı kavşağında Diyar Samet Atan idaresindeki 63 ACC 453 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüleri Gülmüş ve Atan ile Hamza Atan yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Diyar Samet Atan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel