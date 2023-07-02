Şanlıurfa'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında İlyas Gülmüş yönetimindeki bir otomobil ile Diyar Samet Atan idaresindeki başka bir otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Yaralılar Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.