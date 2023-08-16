Şanlıurfa'da Otomobil Kazası: 1 Ölü

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

1)ŞANLIURFA'DA 150 METREDEN YUVARLANAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

ŞANLIURFA'da 150 metreden yuvarlanan otomobilin sürücüsü Şahin Karakaş (33), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam Şanlıurfa çevre yolu yakınlarında meydana geldi. Şahin Karakaş'ın kontrolünü yitirdiği 27 B 1142 plakalı otomobil, yoldan çıkıp 150 metreden yuvarlandı. İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık sevk edildi. Otomobilde sıkışan ve itfaiye ekiplerince güçlükle çıkarılan Karakaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Şahin Karakaş'ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.