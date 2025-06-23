Şanlıurfa'da Otomobil Kapı ve Bagajı Açık Seyir Halinde Gitti

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Şanlıurfa'da Otomobil Kapı ve Bagajı Açık Seyir Halinde Gitti
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Şanlıurfa'da bir otomobilin arka kapısı ve bagajı açık bir şekilde trafikte ilerlemesi ilginç görüntüler oluşturdu. Olay, Haliliye ilçesinde meydana geldi ve sürücüler arasında şaşkınlık yarattı.

Şanlıurfa'da akıllara durgunluk veren görüntü: Otomobil kapı ve bagajı açık yol aldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da cep telefonu kamerasına akıllara durgunluk veren bir görüntü yansıdı. Seyir halindeki bir otomobilin hem arka yolcu kapısının hem de barajının sonuna kadar açık halde trafikte yoluna devam ettiği gözlendi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki İpekyol Caddesi Abide Köprülü Kavşağında yaşandı. Trafikte yol alan sürücüler, ilginç bir olayla karşılaştı. Seyir halindeki bir otomobilin sağ arka kapısı ile bagajının sonuna kadar açık olduğunu görenler büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Cep telefonu ile çekilen görüntülerde tünele giren otomobilin Evren Sanayi Sitesine doğru gittiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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