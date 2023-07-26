Şanlıurfa'da Otomobil Kanala Devrildi, 5 Kişi Kurtuldu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde meydana gelen olayda, sulama kanalına devrilen otomobildeki 5 kişi kurtuldu. Ancak, 1 kişi hala kayıp ve arama çalışmaları devam ediyor. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ile dalgıç polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve kayıp çocuğun bulunması için çalışmalar sürüyor.

Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 5 kişi kurtuldu, kayıp 1 kişiyi arama çalışması sürüyor.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Köse Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İbrahim A.'nın kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak sulama kanalına devrildi. Otomobildeki 3 kişi kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, 2 kişi ise çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ile dalgıç polis ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan 5 kişi sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kanalda kaybolan 1 çocuğun bulunması için bölgede başlatılan çalışmalar dürüyor. - ŞANLIURFA