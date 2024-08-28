Şanlıurfa'da Otomobil İnşaat Temeline Düştü
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobilin yaklaşık 7 metre yüksekten bir inşaat için kazılan temeline düşmesi güvenlik kamerası kaydetti. 3 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobilin yaklaşık 7 metre yüksekten bir inşaat için kazılan temeline düşmesini güvenlik kamerası kaydetti.
A.C.A. yönetimindeki 34 EM 0079 plakalı otomobilin önceki gün akşam saatlerinde Akpiyar Mahallesi 402. Cadde'deki 7 metrelik kazı alanına düşmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.
3 kişinin yaralandığı kazayla güvenlik kamerası kayıtlarına ulaşıldı.
Görüntülerde otomobil sürücüsünün ana yoldan soldaki sokağa dönmesinin ardından, sağındaki çöp kutusuna çarparak kazı alanına düşmesi yer aldı.
Akpiyar Mahallesi 402. Cadde'de önceki akşam saatlerinde A.C.A. yönetimindeki 34 EM 0079 plakalı otomobil, 7 metrelik inşaat kazı alanına düşmüş, kazada sürücüyle araçtaki E.B. ve A.T. yaralanmıştı.