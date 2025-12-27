Şanlıurfa'da otomobille tırın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Viranşehir'de meydana gelen kazada, otomobil ile tır çarpıştı. Olayda 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Viranşehir–Diyarbakır kara yolunun 30'uncu kilometresinde sürücüleri henüz öğrenilemeyen 21 GE 080 plakalı otomobil ile 35 AH 223 tır çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan M.Ş.D. ve D.D. sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.