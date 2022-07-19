Şanlıurfa'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Şanlıurfa'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Şanlıurfa'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Abdullah Erdoğmuş'un (63) kullandığı 63 VN 996 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun 20. kilometresinde, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen plakasız motosikletle çarpıştı. Otomobilin şarampole devrildiği kazada, Abdullah, Ahmet ve Emine Erdoğmuş ile motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Abdullah Erdoğmuş, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. AA / Rauf Maltaş - Güncel Şanlıurfa Güncel Haberler

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