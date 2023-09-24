Şanlıurfa'da Otomobil ile Motosiklet Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, ancak motosiklet sürücüsü kurtarılamadı.