Şanlıurfa'da Otomobil ile Motosiklet Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, ancak motosiklet sürücüsü kurtarılamadı.
Şanlıurfa'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Sefer Uğur idaresindeki 46 KU 794 plakalı otomobil, Haliliye ilçesi Konuklu Mahallesi yakınlarında İbrahim Bulut (20) yönetimindeki 02 ADD 832 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler İbrahim Bulut, Sefer Uğur ile motosikletteki Mustafa Aslan yaralandı.
Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan motosikletin sürücüsü İbrahim Bulut, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.