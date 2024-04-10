Şanlıurfa'da Otomobil ile Motosiklet Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Külünçe Mahallesi yakınlarında İmam U. yönetimindeki 34 EB 7514 plakalı otomobil, Ömer Şahin'in (16) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletteki sürücü Ömer Şahin ile Mehmet Y. yola savrularak ağır yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Şahin, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Mehmet Y'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.