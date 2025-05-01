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Şanlıurfa'da Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 5 Yaralı

Şanlıurfa'da Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 5 Yaralı
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile minibüs çarpıştı, 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

M.S.K. yönetimindeki 63 S 1148 plakalı minibüs ile İ.H. kontrolündeki otomobil, Hacılar Mahallesi civarında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilin sürücüsü ve aynı araçtaki H.E, M.H, M.A. ile minibüste yolcu olarak bulunan E.A. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
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