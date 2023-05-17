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Şanlıurfa'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Osman Görür'ün kullandığı 11 ABB 818 plakalı kamyonet, Fırat Mahallesi Mevlana Celaleddin Rumi Bulvarı'nda Abdulkadir Barutçu idaresindeki 61 ACJ 274 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan Bünyamin Erbay ve Cuma Ortakaya, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA / Güncel

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