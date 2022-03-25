Şanlıurfa'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı - Haberler

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Şanlıurfa'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

AA - Yasin Dikme - Güncel
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Şanlıurfa'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Mustafa Ç'nin kullandığı 06 BOP 878 plakalı otomobil ile Hasan T'nin kullandığı 27 R 9019 plakalı kamyonet, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun 9. kilometresinde çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Yusuf K. ile Süleyman B. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA / Yasin Dikme - Güncel

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