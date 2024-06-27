Şanlıurfa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı ve ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 75. kilometresinde, 58 DT 220 plakalı otomobil ile 27 UV 760 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kaza yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Yaralanan 6 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.